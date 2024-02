Patric: “Perché non dovremmo credere alla qualificazione? Siamo fiduciosi”

Patric, difensore spagnolo della Lazio, ha parlato a La Lazio Siamo Noi, dopo il grande successo contro il Bayern Monaco di Champions League.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti, è un sogno per tutti, questa vittoria la vogliamo dedicare ai tifosi perché se lo meritano. Il popolo laziale sogna queste partite insieme a noi. Queste gare ce le dobbiamo godere, è quello che sogna qualsiasi squadra. Siamo felici, ancora una volta il pensiero va ai nostri tifosi. La qualificazione? Tutto è possibile, oggi abbiamo visto che il Bayern è una grandissima squadra ma noi possiamo dire la nostra. Andremo a Monaco con coraggio”

Si può eliminare il Bayern? “Siamo concentrati su ogni partita, abbiamo la nostra possibilità. Siamo felici di quanto è accaduto, perché non credere nella qualificazione? Le stagioni così lunghe, con tante partite ravvicinate non sono semplici. I conti si fanno a giugno, siamo sulla strada giusta e non lontani dalla zona Champions. Possiamo ancora raggiungere i nostri obiettivi, quindi restiamo fiduciosi”.

È il punto più alto della Lazio da quando sei qui? “A livello europeo sì, però altre stagioni non si possono dimenticare. Ci sono stati diversi momenti, ma sicuramente uno dei migliori è questo”.

Foto: Instagram Lazio