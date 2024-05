Patric: “Per un periodo ho avuto attacchi di panico. L’ultima cosa che volevo era giocare a calcio”

Durante l’intervista concessa a Lazio Style Tv, il difensore biancoceleste, Patric, ha parlato anche del tema della salute mentale: “Per un periodo ho avuto attacchi di panico. Mi svegliavo senza la voglia di fare niente, avevo perso il senso di vivere. L’ultima cosa che volevo era giocare a calcio. A volte sono stato troppo buono, erano tutti infortunati, dovevo giocare io per forza e per me non giocare era deludere. Mi dicevo ‘come faccio a non giocare solo perché sto male?’. Era troppo facile rinunciare. In quel momento non stavo bene, ma affrontare quel momento mi ha fatto diventare quello che sono. Non affrontare quella paura non mi avrebbe reso così maturo”.

Foto: Instagram Lazio