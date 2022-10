Patric: “L’espulsione di Lazzari non c’era, l’arbitro ha sbagliato”

Dopo il pareggio contro lo Sturm Graz per 2-2, il difensore della Lazio, Patric, ha così commentato il pareggio dell’Olimpico: “Questa sera è stata una partita diversa rispetto all’andata. L’espulsione di Lazzari non c’era, ha sbagliato l’arbitro. Durante la gara Zaccagni ha subito tantissimi falli e non ha mai ammonito, in Europa pesa tutto. Abbiamo concesso troppi tiri da fuori area, loro hanno dei gran tiratori e l’abbiamo pagata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto l’inferiorità ma nel primo tempo siamo stati bravissimi. Anche a Firenze ci siamo abbassati ma lì siamo riusciti a tenere botta. Il mister ci ha aiutato tantissimo dal punto di vista mentale, l’anno scorso capitava spesso di subire gol e brutti risultati per questo, ora siamo più squadra. Possiamo ancora crescere tanto, continuiamo a lavorare in questa direzione”.

Foto: Instagram Patric