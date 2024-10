Patric: “Felice della fascia, sarò della Lazio per sempre”

Messaggio d’amore quello di Patric per la Lazio, lanciato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida col Genoa. Qui di seguito le parole del difensore, che oggi sarà capitano.

“È un bel momento per me, sono felice per la fascia. Sono un figlio dei laziali e sarò della Lazio per sempre. Quando hai una certa esperienza sai che questa gare sono difficili. Conta tutto, loro son afamati ma noi siamo pronti e vogliamo i 3 punti. Quando difendi alto e fai tanti gol va bene così, non stiamo concedendo tanto ma stiamo alvordnao per fare sempre meglio”.

Foto: Instagram Lazio