Patric: “Derby non spettacolare. Lukaku? Lo abbiamo chiuso bene”

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato a Radio Radio, tornando sul derby della Capitale di domenica scorsa.

Queste le sue parole: “Lukaku? Che devo dire, si sa che giocatore è. Ho cercato di fare il meglio. Siamo stati bravi sia io sia Romagnoli a non dargli tante occasioni, eccetto i primi quindici minuti abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo. Il derby sappiamo cosa rappresenta per il nostro popolo e la nostra città. Penso che a livello interno non lo prepari come una partita normale, ma troppa energia e frenesia ti portano a sbagliare. Viene preparata come una gara normale, ma noi all’interno sappiamo cosa rappresenta. Sappiamo che non lo è”.

Foto: Instagram Lazio