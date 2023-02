Pato su De Ketelaere: “Vivrà un febbraio di rinascita e avrà l’opportunità di rifarsi. Non è al Milan di passaggio”

L’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Serie A tra i rossoneri e l’Inter. Alcune parole del brasiliano su Charles De Ketelaere, talento belga che sta faticando ad imporsi in Italia: “Quando arrivi al Milan, specie se sei giovane, a volte è complicato ingranare subito. C’è pressione ovunque, dai tifosi e dai media. Io credo che lui, assieme al Milan, vivrà un febbraio di rinascita e avrà l’opportunità di rifarsi. Occorre pazienza proprio come è successo con Leao, sono sicuro che farà molto bene. Lui però dovrà mantenere sempre l’attenzione alta, anche perché non è al Milan di passaggio”.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere