Pato: “In pochi anni il Monza sarà al vertice. Leao deve fare ciò che sente col cuore”

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Alcune parole del brasiliano sul Monza e Leao: “Sono contentissimo per il Monza. Berlusconi e Galliani sono sempre nel mio cuore. Sono sicuro che in pochi anni il Monza arriverà a sfidare Milan e Inter. Avevo già parlato con Berlusconi e Galliani prima della promozione, ma in B non sono permessi gli extracomunitari. Vedremo adesso, magari ora che sono in A mi arriverà un loro messaggio…”

Leao: “Deve fare ciò che sente col cuore, perché a volte hai troppe persone intorno che ti dicono cosa fare. Deve decidere per ciò che pensa lo renderà felice. Leao comunque al Milan ha casa, ha tutto ciò che gli serve. E lui ha caratteristiche fantastiche. Se posso dargli un consiglio gli dico di restare sempre esterno. In alcune cose sul campo ci somigliamo”.

Foto: Instagram Pato