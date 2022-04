Pato: “Il Milan non può scivolare, per lo scudetto manca poco”

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“: “Il derby dà sensazioni inspiegabili e tanto orgoglio. È il cuore della città, che ha la cultura, la moda, tutto. Eppure con il derby la città si ferma. Quella idi stasera è una gara difficile. Il Milan non può scivolare, per lo scudetto manca poco e il Milan può vincerlo. Battere gli avversari in Coppa Italia darebbe altra energia. Chi segna? Giroud è forte, Leao deve trovare la giocata. Lasciamo aperto il pronostico, perché con l’Inter è sempre così“.

Foto: photobucket.com