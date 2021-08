Patente ritirata a Nainggolan, le scuse del legale: “E’ rammaricato. Si è lasciato trasportare dalle emozioni”

Il ritorno in patria al Belgio, per Radja Nainggolan non è stato dei migliori. Il “ninja”, infatti, è stato subito fermato dagli agenti di polizia per guida in stato di ebbrezza. Al calciatore è stata ritirata la patente per 15 giorni.

Parlando al portale belga Het Laatste Nieuws, il legale di Nainggolan, Omar Souidi, ha provato a giustificare quanto accaduto all’ex Cagliari, affermando come aver ritrovato vecchi amici lo abbia spinto ad esagerare un po’ nel bere.

Queste le sue parole: “Radja è rammaricato. Molto mortificato per quanto accaduto. Si è lasciato andare alle emozioni del momento e alla nostalgia, circondato da amici del passato e lo hanno spinto a bere più del dovuto. Si vivono serate così, più con il cuore che con la ragione. Ma è stato un caso eccezionale. Non succederà più”.

Foto: Twitter Anversa