Pastorello su Meret: “Penso che rimarrà a Napoli. Il mercato ha sempre imprevisti ma sono ottimista”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del Golden Boy 2023. Ha parlato pure del futuro del portiere del Napoli e di un suo eventuale trasferimento: “Alex è contento a Napoli, lo è sempre stato. Il popolo napoletano l’ha accolto come un figlio, sente l’affetto della gente. L’anno scorso ha fatto vedere il suo livello, non mi aspetto cambiamenti, penso che rimarrà a Napoli. Il mercato ha sempre imprevisti ma sono ottimista, il mercato dei portieri sarà più attivo tra un anno quando molti portieri delle big andranno in scadenza”.

Foto: Instagram Meret