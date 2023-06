Pastorello: “De Vrij ha avuto una proposta interessante ma vorrebbe restare all’Inter”

Parla Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij. Intervenuto in occasione della presentazione del premio Golden Boy 202, si è espresso sul futuro del difensore dell’Inter e su di un’offerta che ha confermato provenire dall’Arabia: “C’è stata una proposta interessante ma Stefan non si sente pronto per una scelta di questo tipo. Ha tanto da dare, è legato a questa società e ha preso la decisione di rimanere. Rinnovo? Per il momento stiamo definendo un po’ tutto, abbiamo già parlato con il club, bisogna solo aspettare. Sono ottimista”.

Foto: Instagram de Vrij