Pastorello: “Curioso di vedere come risponderà il calcio al caso Diarra. Arthur? Interessa a De Zerbi”

L’agente Federico Pastorello ha parlato all’assemblea elettiva del direttivo dell’AIACS, indetta a Milano. Qui di seguito alcune delle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa.

La sentenza Diarra: “Presto per dire qualcosa, si dovranno capire anche le reazioni della FIFA. Crea un precedente importante, magari non come quello di Bosman ma obbligherà la FIFA a prendere posizione perché comunque vada cambieranno le cose. Sono curioso di vedere come il calcio risponderà”.

Su Lukaku e Conte: “La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. E poi la tipologia di gioco, Romelu è perfetto in questo. Sono partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione tireremo le somme”.

Su Arthur: “Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato. Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione. C’è stato qualche discorso col Marsiglia, è un tipo di calciatore che a De Zerbi può interessare. Vediamo, c’era un problema di extracomunitari e non era semplicissimo, a gennaio vedremo”.

Su Acerbi e De Vrij: “E’ ancora molto presto, ma ci sono delle clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. Il nostro dovere è tenere gli occhi aperti, nel caso in cui la società dovesse decidere di non tenere i ragazzi servirà trovare una soluzione adeguata, ma entrambi sarebbero felici di rimanere”.

Foto: Instagram Pastorello