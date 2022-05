Pastorello: “Bernardeschi vuole il rinnovo. Arthur? Non è interesse di nessuno continuare”

Federico Pastorello, agente FIFA e procuratore di Bernardeschi e Arthur, ha parlato a La Repubblica in merito ai due casi di suoi assistiti alla Juve, parlando del loro futuro.

Queste le sue parole: “Bernardeschi vuole il rinnovo. Attende la Juventus in queste settimane, se avrà un’offerta la valuteremo. Per quanto riguarda Arthur, a gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione. In estate ovviamente faremo le nostre valutazioni”.

Foto: Facebook Juve