Pastorello: “Acerbi? Non mi risulta che abbia rivolto insulti razzisti a Juan Jesus. Si sono chiariti fra di loro”

Poco prima dell’inizio dell’evento TransferRoom Summit, di scena a Roma, Federico Pastorello, procuratore del difensore dell’Inter Francesco Acerbi, ha preso posizione sulla vicenda che ha visto suo assistito rivolgere presunti insulti di matrice razzista nei confronti del centrale del Napoli Juan Jesus. Queste le sue parole raccolte dalla stampa presente: “Credo che abbia risposto a Juan Jesus personalmente. Lui quella frase non l’ha detta. Si sono chiariti fra di loro. Poi se fosse vero sono cose che vanno controllate e punite, ma Acerbi mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette delle parole di troppo, ma la parola ‘negro’ non l’ha detta.”

Foto: Twitter Inter