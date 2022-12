Pastore su Messi: “E’ il Salvatore. Pensiamo sia il prescelto che ci farà vincere il Mondiale”

Javier Pastore vivrà da tifoso la finale tra Argentina e Francia. Durante l’intervista concessa all’Equipe l’ex trequartista di Roma e PSG ha parlato di Messi e delle sue straordinarie prestazioni in questo Mondiale: “Mi ha impressionato. Leo sembra molto maturo e ben allenato. La verità è che ha affrontato questo Mondiale con molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore del mondo e lo riteniamo Il Salvatore, il prescelto, quello che può farci vincere il trofeo“.

foto: Instagram Messi