Pastore: “Non volevo partire, ma non ero all’altezza di quel PSG”

Durante l’intervista rilasciata a Oh my Goal, Javier Pastore è tornato a parlare del suo passato nel Paris Saint–Germain, dove si trasferì nel 2011 e ci rimase per sette anni, prima del passaggio alla Roma nel 2018: “È stato difficilissimo, non volevo partire. Il cuore mi diceva di restare ancora cinque anni ma era il momento giusto, non volevo essere ostinato, anche se era complicato. Non era giusto restare, non ero al livello di quel PSG. Se fossi rimasto sarebbe stato un sogno: giocare dodici o quindici anni a Parigi, giocare con Messi e Mbappé, allenarsi con loro e poterlo raccontare ai miei figli. Sarebbe stato il miglior regalo”.

Foto: Instagram Pastore