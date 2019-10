Pastore: “L’Atletico Talleres è il club del mio cuore, sogno di tornarci”

L’avventura di Javier Pastore nella Roma non sta andando esattamente come lui o i tifosi giallorossi si sarebbero augurati. L’argentino sta trascorrendo gran parte del tempo in infermeria e, anche quando a disposizione, comunque raramente è impiegato e con frequenza ancora minore mette in campo prestazioni di livello. Intervistato da Radio Sucesos, l’ex PSG ha rivelato di voler tornare nel club in cui è cresciuto prima di interrompere la propria carriera: “L’Atletico Talleres è il club del mio cuore, sogno sempre di tornare lì. È stata la mia prima scuola, il posto dove ho iniziato a crescere come persona e come giocatore. È stato magico, perché lì ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza e ho avuto la fortuna di incontrare molte persone che mi hanno aiutato. È il posto dove avrei sempre voluto essere“.

Foto: twitter Roma