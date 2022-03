Pastore insulta l’arbitro e viene espulso. Ora rischia fino a 11 giornate

Brutte notizie per Javier Pastore, ora all’Elche in Spagna. Ieri il Barcellona di Xavi ha battuto per 2-1 in rimonta la squadra dell’ex Roma e Palermo. Nel finale, però, i padroni di casa hanno reclamato un calcio di rigore che l’arbitro Hernandez non ha però ravvisato. La panchina dell’Elche è andata su tutte le furie e El Flaco si è beccato il rosso. L’argentino rischia ora una stangata dato che, come si legge sul referto, ha rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, “All’88 ‘ il giocatore (15) Pastore Javier Matias – si legge – è stato espulso per il seguente motivo, si è rivolto a me nei seguenti termini: ‘hijo de puta’, come riportato dal quarto uomo”. Pastore rischia una lunga squalifica, da 4 a 11 giornate.

FOTO: Twitter Elche