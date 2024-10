Pastore: “Ancelotti? Si fa amare dai suoi giocatori, con lui al Psg eravamo una vera famiglia”

Durante l’intervista concessa a Diretta.it, Javier Pastore, ha così parlato di Carlo Ancelotti: “È vero che una notte lo avete svegliato per farlo venire a festeggiare con voi calciatori? È verissimo. Eravamo in un ristorante a festeggiare il primo titolo di Ligue 1 della nuova proprietà, e alle due di notte il Pocho Lavezzi lo chiamò davanti a tutti noi. Carlo dormiva, ma rispose comunque, pensando che si trattasse di qualcosa di grave, e dopo neanche venti minuti si presentò al ristorante per venire a festeggiare con noi. Fu qualcosa di incredibile per un allenatore che aveva già vinto tanto. Ci raccontò tanti aneddoti e tante storie del suo passato, dando l’ennesima prova della sua dolcezza. Carlo si fa amare tanto dai suoi giocatori, e con lui al Psg eravamo una vera famiglia”.

Foto: sito real