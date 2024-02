Pasticcio Deiola: Lazio avanti a Cagliari 1-0 all’intervallo

La Lazio conduce 1-0 in vasa del Cagliari alla fine del primo tempo. Gara abbastanza equilibrata, con i biancocelesti a fare la partita, un paio di chance per Immobile, bravo Meret a parare. Pericoloso anche Gaetano per i padroni di casa, ma bene Provedel. In un momento di equilibrio la svolta al 26′. Azione insistita sulla sinistra per la Lazio, palla nel mezzo. Buca Scuffet, buca Azzi, arriva Deiola che svirgola e si trascina la palla in rete. Il Cagliari sbanda, il pubblico inizia a contestare, la Lazio prova ad azzannare la preda agonizzante. Ci prova Luis Alberto con una conclusione da fuori, ma alta. Nel finale, su calcio piazzato di Viola, sfiora Lapadula, ma Provedel salva. Lazio avanti a Cagliari.

Foto: twitter Cagliari