Passo falso del Milan: a Okereke risponde la punizione deviata di Messias al 93′ (1-1)

I rossoneri dominano la partita, ma faticano a trovare spazi per poter concludere in porta. All’11’ la prima vera emozione della gara, con il lancio perfetto di Kalulu per Saelemaekers, che da destra stoppa e non sbaglia. Ma il VAR annulla a causa di un fuorigioco del belga. Al 17′ è Carnesecchi ospite a dire di no ad Origi. L’occasione più grande del primo tempo arriva al 21′ ma De Ketelaere non riesce a saltare Carnesecchi dopo un retropassaggio errato di Meité. Il Milan ci riprova al 43′, ma il colpo di testa di Origi sorvola la traversa. Nella ripresa non cambia il rullino della gara e i rossoneri continuano a sprecare. Questa volta è Brahim Diaz a divorarsi la rete dell’1-0: Saelemaekers guadagna il fondo, cross morbido in mezzo dove il centrocampista spagnolo, di testa, non riesce a depositare in fondo al sacco a porta sguarnita. Un errore che poteva costare caro al Milan. Infatti è immediata la risposta dei grigiorossi, ma Sernicola spedisce alto sull’imbucata di Valeri. Pioli vuole il vantaggio e inserisce Leao e Giroud. Ma a passare in vantaggio sono gli uomini di Ballardini con Okereke, che di pura voglia si prende palla tra i difensori rossoneri e batte Maignan. Il Milan reagisce subito e all’81’ va ad un passo dal pari: sugli sviluppi di calcio d’angolo Leao ha il tempo di stoppare e calciare di destro da buonissima posizione, ma strozza troppo il tiro e Carnesecchi osserva solo la sfera finire fuori. Al 93′ i rossoneri giungono finalmente allo sperato 1-1 grazie ad un calcio di punizione tirato dal settore destro di Messias che ha trovato la deviazione di Vasquez, che ha messo fuori causa Carnesecchi. L’ultima chance per Krunic è al 99′ con Carnesecchi che però dice di no alla conclusione del bosniaco da fuori area, superandosi e mettendo in corner.

Foto: Instagram Okereke