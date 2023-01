Passerella per Mudryk a Stamford Bridge: il video social del Chelsea

Il Chelsea ha accolto ufficialmente il nuovo acquisto Mykhailo Mudryk, il talento ucraino ha già assaporato l’atmosfera di Stamford Bridge durante la passerella concessagli nell’intervall0 del match contro il Crystal Palace. Questo il video sui social dei Blues:

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023