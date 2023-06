Pasini (pres. Feralpisalò): “Per la nuova stagione abbiamo stanziato un budget complessivo di 12 milioni”

Il presidente della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, ha risposto alle varie domande legate alla prossima stagione della sua squadra. Ecco le sue parole: “Ci servono almeno 4-5 giocatori di categoria. Per la nuova stagione abbiamo stanziato un budget complessivo di 11-12 milioni di euro, compreso il settore giovanile al quale teniamo molto e per il quale pure ci sono stati fatti i complimenti. Non è un budget altissimo, ma abbiamo dato uno sguardo a quello di altre squadre che lotteranno con noi per salvarsi e siamo in linea”.

