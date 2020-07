Pasalic: “Tripletta? Il momento più bello della mia carriera. Possiamo arrivare più in alto”

Archiviata la vittoria contro il Brescia, Mario Pasalic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita commentando la gara della sua Atalanta e della sua prima tripletta. “Tripletta? E’ la prima volta, non è male farla in un derby. Ho fatto metà dei gol contro il Brescia, sono contento soprattutto per i tre punti conquistati. Questo è il momento più bello della mia carriera, stiamo facendo molto bene. Adesso mancano ancora cinque partite e possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo conquistare la matematica per la Champions, e poi vedremo se sarà se possibile arrivare ancora più in alto. Abbiamo fatto più di novanta gol in Serie A, abbiamo dimostrato contro la Juve che possiamo giocarcela contro li più forti. PSG? Abbiamo ancora altro tempo per prepararla”.

Foto: twitter Atalanta