Pasalic: “Squadra mescolata? Merito nostro visto che siamo già certi del primo posto”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita di Europa League contro il Rakow: “Siamo venuti qui con una squadra mescolata, ma è per merito nostro visto che siamo già certi del primo posto dopo le ottime prime cinque gare. E’ un’opportunità per chi gioca meno ed una bella esperienza per i giovani che sono stati aggregati al gruppo. Gli esordienti sono molto curiosi, ma anche felici di stare qui insieme a noi: giocare in Europa è sicuramente bello, noi più anziani cercheremo di aiutarli a fare una bella partita”.

Infine, sul ruolo: “Cerco sempre di dare il meglio di me stesso in ogni posizione in cui il mister decide di schierarmi”

Foto: Instagram Pasalic