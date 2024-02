Pasalic: “Sono andati via giocatori importanti, cambiamo tanto, ma continuiamo a vincere”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dppo il successo sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Ho sentito che la mia 100esima vittoria in Serie A ed è molto importante, è quello che conta. Sono andati via giocatori importanti in questi anni, ora siamo una squadra più giovane ma continuiamo a vincere”.

42 gol nella tua carriera, la tua abilità è andarti a trovare gli spazi? “Cerco gli spazi dove la difesa è distratta e posso entrare, a volte la palla arriva e a volte no”

Che rapporto hai con il mister? “Molto buono, sono sei anni che sono qui. A volte non ho tanto continuità, ma è importante è essere mentalmente pronti quando il mister ti chiama”.

La volta in cui Muriel ti ha sorpreso di più? “Prima di essere un fuoriclasse è un ragazzo solare e quando entra fa davvero danni all’avversario. Ci ha fatto godere tutti, ci manca già ma gli auguriamo un buon prosieguo di carriera”.

