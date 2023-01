Pasalic salva l’Atalanta a La Spezia (2-2). Il Verona pareggia a Torino (Djuric e Miranchuk)

Si sono concluse le gare delle 14.30 della Serie A. Lo Spezia domina per 75 minuti, portandosi sul 2-0, ma si fa rimontare sul 2-2 nel finale dall’Atalanta. Atalanta da rivedere e in netta difficoltà per almeno 70 minuti. Bergamaschi che perdono Zapata dopo mezz’ora, sostituito da Hojlund. Spezia più aggressivo che apre le marcature all’8′ con Gyasi e raddoppia al 31′ con un ottimo Nzola.

Nella ripresa, Ampadu trova anche il 3-0, ma è in fuorigioco e il Var annulla. Gasperini ridisegna i suoi e nel finale l’Atalanta riapre la gara con un gran gol di Hojlund. Assalto finale dei bergamaschi per strappare almeno il pareggio che arriva al 93′ grazie a Pasalic.

Nell’altra gara, il Torino e il Verona pareggiano 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Hellas in vantaggio al 45′ con Djuric. I granata sembrano accusare il colpo, ma nel momento migliore degli scaligeri, arriva un grandissimo gol di Miranchuk, di sinistro da fuori, a pareggiare la gara.

Foto: twitter Spezia