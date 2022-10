Pasalic risponde a Kyriakopoulos: 1-1 all’intervallo tra Atalanta e Sassuolo

Termina 1-1 la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium tra Atalanta e Sassuolo. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in più occasioni, ma un attento Consigli chiude la porta agli uomini di Gasperini. Poi succede tutto nei minuti finali : al 40′, grande contropiede sospinto da Frattesi che allarga tutto per D’Andrea, l’esterno arriva al vertice dell’area e la mette sul secondo palo per Kyriakopoulos che con una volée è straordinaria. Immediata la risposta dei bergamaschi che trovano il pareggio grazie a Mario Pasalic.

Foto: Twitter Atalanta