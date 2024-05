Pasalic: “Raggiungere la finale sarebbe un traguardo storico”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: “L’atmosfera di domani? Non mi aspetto nulla di particolare, siamo abituati a giocare in atmosfere simili, ma ci dà tanti stimoli. Bisogna isolarsi da tutto questo, conta il campo. In questi anni abbiamo già giocato due finali di Coppa Italia, sarebbe bello raggiungere una finale di Europa League, sarebbe davvero un traguardo storico”.

Poi ha proseguito: “Ho giocato tante partite importanti con la nazionale, ma adesso si gioca una delle gare più importanti con l’Atalanta. Pensiamo comunque a quello che dovremo fare domani. Siamo una squadra forte perché difendiamo tutti insieme, sappiamo cosa fare in determinati momenti, arriviamo bene a ogni gara, sarà così anche domani”.

Foto: Instagram Pasalic