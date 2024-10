Pasalic: “Pareggio frustrante, ma va accettato. Concesso poco al Celtic”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, il migliore e il più pericoloso della Dea, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro il Celtic.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto diverse occasioni. Purtroppo, non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Dobbiamo accettare questo pareggio, anche se è un po’ frustrante”

Sulla fase difensiva: “Abbiamo difeso molto bene, senza correre grossi rischi. L’aspetto positivo è che per la terza partita consecutiva non subiamo reti. Questo è un buon punto di partenza. Se avessimo segnato, però, la partita sarebbe cambiata completamente. Forse in attacco avremmo dovuto essere più lucidi e precisi. Le occasioni c’erano, tante, ma a volte il pallone proprio non vuole entrare. È stata una di quelle serate”.

Secondo tempo un po’ opaco: “Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma senza riuscire a segnare. Forse nel secondo tempo siamo entrati in campo un po’ nervosi, cercando il gol a tutti i costi. In queste situazioni si rischia di perdere lucidità. Forse è questo il motivo. Dobbiamo lavorare per migliorare la freddezza sotto porta”.

Foto: sito Atalanta