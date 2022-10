Pasalic-Lookman, l’Atalanta rimonta il Sassuolo (2-1). E si prende la vetta aspettando il Napoli

Termina 2-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Sassuolo. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in più occasioni, ma un attento Consigli chiude la porta agli uomini di Gasperini. Ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 40′: grande contropiede sospinto da Frattesi che allarga tutto per D’Andrea, l’esterno arriva al vertice dell’area e la mette sul secondo palo per Kyriakopoulos che con una volée è straordinaria. Un vantaggio che dura poco. Infatti a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo, arriva la risposta dei bergamaschi che trovano il pareggio grazie a Mario Pasalic. E appena rientrati in campo dopo l’intervallo, al 46′, arriva anche il gol di Lookman per il vantaggio dell’Atalanta. Mister Dionisi prova a dare la scossa ai suoi, e al 56′ inserisce Domenico Berardi che, pochi minuti dopo dal suo ingresso, colpisce la traversa con un gran tiro dal limite dell’area. Ma la partita del numero 10 neroverde durerà appena 22 minuti: infatti, al 78′ Berardi è stato costretto a lasciare il campo a causa di una possibile ricaduta. Il Sassuolo prova a gestire la palla, l’Atalanta aspetta e riparte in contropiede. Ma gli sforzi dei neroverdi risulteranno vani. L’Atalanta conquista i tre punti e vola al primo posto per una notte, aspettando il Napoli.

Foto: Instagram Atalanta