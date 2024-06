Pasalic: “Grande rammarico, abbiamo perso due punti. Ma battendo l’Italia possiamo qualificarci”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale croata, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Albania.

Queste le sue parole: “Purtroppo abbiamo perso 2 punti. La partita non è iniziata bene come volevamo, siamo andati sotto subito e nel secondo tempo con dei cambi l’abbiamo ribaltata. Complimenti all’Albania che non si è fermata, peccato per noi che non l’abbiamo chiusa. Dobbiamo accettare questo pareggio e guardare l’ultima, perché abbiamo chance contro l’Italia”.

Perché avete problemi con l’approccio alle gare? “Non lo so. Anche prima abbiamo iniziato male, bisogna analizzare e già dal primo minuto entrare con la testa giusta. Questo sarà fondamentale nell’ultima partita”.