Pasalic: “Grande prova, abbiamo ripreso il nostro cammino. Ora facciamo un filotto”

Mario Pasalic, autore del gol del vantaggio nel 4-0 dell’Atalanta con la Samp, ha parlato così a Dazn: “Sono contento per il gol, ma la cosa più importante è stata fare una buona partita in casa, segnando tanto e creando ancora di più. Abbiamo ripreso il nostro cammino e ora dobbiamo andare avanti così. Speriamo di fare un filotto positivo in casa perché sono questi i punti che ci mancano per stare in alto. La Champions? Siamo in lotta per il quarto posto”.

FOTO: Twitter Atalanta