Pasalic: “Eravamo venuti a Torino per vincere. Bravi a reagire subito ai loro gol. Buon pareggio”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Juventus .

Queste le sue parole: “Eravamo in vantaggio quindi un po’ di rammarico c’è ma il punto ci sta, certo siamo venuti per vincere ma anche non perdere in casa della Juve è un buon risultato. Siamo stati bravi a reagire ai loro due gol. Abbiamo perso quella partita che contava molto col Bologna ma dobbiamo recuperare punti, prima della sosta c’è un’altra gara importante con la Fiorentina ma ci penseremo dopo lo Sporting. Il gol è uno schema, oggi ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Koopmeiners è cresciuto molto, sta facendo cose importanti e siamo contenti di averlo. Speriamo faccia ancora tanti gol. Adesso pensiamo allo Sporting, se passiamo vedremo i sorteggi. Non sarà facile ma siamo pronti”.