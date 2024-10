Pasalic: “È sempre bello sentire la musica della Champions. Se serve, gioco pure in difesa”

L’atalantino Mario Pasalic, fresco del titolo di croato più prolifico della storia della Serie A, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Gasperini, in occasione della sfida di Champions contro il Celtic.

La Champions: “È sempre bello sentire la musica della Champions. Abbiamo già giocato partite importanti, domani sarà una di quelle. Abbiamo fatto bene nelle prime due giornate. Nel calcio ogni partita ha la sua storia, devi essere al 100% per affrontare tutto. Anche adesso, dopo il Celtic dovremo pensare solo al Verona e ripartire subito”.

I 50 gol in A: “Cerco sempre di fare il bene della squadra, quando arriva un traguardo storico è sempre bello soprattutto guardando la lista dei giocatori che sono tutti attaccanti. Negli anni ho fatto tutto, ho giocato come attaccante, domani se serve gioco anche in difesa. Mi adatto a ogni ruolo che mi chiede il mister, cerco di fare il massimo, sono pronto a fare tutto”.

Foto: X Atalanta