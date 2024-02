Pasalic-De Ketelaere (rigore): dominio Atalanta, 2-0 sulla Lazio all’intervallo

Primo tempo ad alta intensità al Gewiss Stadium. La Lazio si rende pericolosa dopo appena 30 secondi, con l’imbucata di Luis Alberto per Felipe Anderson alle spalle di Holm, ma il brasiliano sbaglia il controllo e facilita l’uscita di Carnesecchi. La Dea la sblocca al minuto 15: De Ketelaere riesce a crossare dalla sinistra sul secondo palo, sponda di testa di Scalvini per Mario Pasalic che se la aggiusta con il petto e in girata volante batte Provedel, con la difesa della Lazio che si fa trovare un po’ morbida. Al 38esimo Atalanta ancora pericolosa con Miranchuk che riesce a metterla in area piccola, trovando la chiusura provvidenziale di Romagnoli in calcio d’angolo. Minuto 40: calcio di rigore assegnato all’Atalanta dopo il tocco di braccio di Marusic, sugli sviluppi di corner a favore della Dea. Dal dischetto va De Ketelaere che incrocia e spiazza Provedel, siglando il gol del 2-0.

Foto: Pasalic Instagram Atalanta