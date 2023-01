Pasalic: “Commettiamo troppi errori che ci complicano le cose. Importante non aver perso”

Mario Pasalic ha parlato a Dazn dopo il 2-2 strappato dall’Atalanta in casa dello Spezia.

Queste le sue parole: “Almeno non abbiamo perso. Ci complichiamo sempre le partite con i nostri errori, ma nell’intervallo ci siamo detti che le potevamo ribaltare. Siamo contenti del pareggio per com’era iniziata, ma volevamo però vincere a La Spezia”.

Come mai partite quasi sempre sotto 1-0? “Dura da spiegare. Come oggi, in tante partite manca un po’ di concentrazione. Alla fine però riusciamo a ribaltare e spesso in passato abbiamo vinto. Dobbiamo lavorare su questo”.

Vieni dai Mondiali: vuoi mettere in difficoltà Gasperini? “Gioco sempre, sia dall’inizio che dalla panchina: non ci sono problemi. Ai Mondiali è stata una bella esperienza, ma quello è il passato e bisogna concentrarsi sull’Atalanta”.

Foto: twitter Atalanta