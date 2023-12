Pasalic: “A Bologna per vincere. La vittoria con il Milan ci ha dato fiducia”

Mario Pasalic, autore del 2-1 contro la Salernitana, ha parlato a Sky dopo il successo sui campani.

Queste le sue parole: “Bello aver segnato nel giorno della duecentesima con l’Atalanta. Sono felice per la vittoria e anche per la rete. È stata dura perché la Salernitana ha dato tutto, avevano preparato bene la partita e fortunatamente abbiamo trovato il gol subito all’inizio del secondo tempo. La vittoria contro il Milan ci ha dato fiducia, abbiamo capito che ce la possiamo giocare e siamo lì in classifica”.

Ora il Bologna per un vero scontro diretto? “Sarà una bella partita, stanno facendo molto bene quest’anno soprattutto in casa, ma andiamo lì per vincere”.

Cosa pensa della visita di Ilicic? “È stato bello rivedere Ilicic in forma, le sue magie ci mancheranno sempre. È stato uno dei più grandi della storia dell’Atalanta”.

Foto: twitter Atalanta