“Partite per la pace”: l’iniziativa della Dinamo Kiev contro la guerra

Lo slogan sarà: “Partita per la Pace: fermiamo laguerra” (e “Partita per la Pace: fermate la guerra”). Parliamo dell’iniziativa della Dinamo Kiev, che organizzerà (tra aprile e giugno di quest’anno) una serie di amichevoli con i migliori club d’Europa. Queste le compagini coinvolte, come apprendiamo dal sito ufficiale del club ucraino: Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcellona, Milan, Ajax, Benfica, Sporting Lisbona, Basilea, Steaua Bucarest e Legia Varsavia. Presente, nel comunicato, anche l’intuibile motivazione che ha spinto la Dinamo: “Dynamo Kyiv mostrerà al mondo che il popolo ucraino vuole pace e libertà difendendo il proprio stato nella guerra con l’aggressore-occupante russo“.