Partita per la Pace, il messaggio di Papa Francesco: “L’importanza di giocare per essere uniti”

All’Olimpico di Roma si è tenuta la Partita per la Pace, iniziativa benefica voluta da Papa Francesco, per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il Pontefice, ha emanato un messaggio, in vista anche degli imminenti Mondiali in Qatar.