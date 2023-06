L’agente di Partipilo: “Piace a tante squadre. Parma piazza importante e gradita”

Ai microfoni di Parmalive.com, il procuratore Valeriano Narcisi, della Gio’Sport Management che assieme a Giovanni Tateo cura gli interessi di Anthony Partipilo, ha parlato della situazione del centrocampista offensivo della Ternana, che piace molto al Parma: “Sicuramente il Parma segue da vicino il giocatore, ma tutto dipende dagli accordi tra le due società, non dipende da noi in questa fase. Le società si stanno parlando tra loro. È una fase della trattativa in cui devono vedere tra loro i dettagli”. Intervistato su un potenziale interesse del Frosinone, ha detto che: “Il giocatore piace a tante squadre, negli ultimi anni ha fatto benissimo, le notizie la stiamo leggendo tutti. Però tutto dipende dalla Ternana, il giocatore è legato con un contratto, l’ultima parola spetta a loro”. Quindi sui Ducali e se sarebbero una piazza gradita: “Parma è sempre Parma, è una piazza importante. Dipende tutto dalle società, son loro a dover trovare una quadra”.

Foto: Instagram Partipilo