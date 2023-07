Partipilo saluta la Ternana: “In questi 4 anni sono cresciuto e maturato. Grazie di tutto”

Anthony Partipilo saluta sui social la Ternana, sua casa nelle ultime quattro stagioni, che ora ha salutato per approdare al Parma.

Queste le sue parole sui social: “Sono tante le cose che sento è che vorrei dire, ricordo ancora quel 11 agosto del 2019 quando sono arrivato e non avrei mai pensato di passare 4 anni bellissimi, potrei stare qui a raccontare ore e ore tutte le cose belle che ho passato in questi 4 anni quanto sono cresciuto è maturato sia a livello professionale ma soprattutto a livello umano. Vorrei dire solo una cosa: grazie Terni e grazie Ternana per tutto, nel bene e nel male, più gioie che delusioni, resterai per sempre nel mio cuore è non ti dimenticherò mai. si legge ancora – Quante soddisfazioni mi hai dato la vittoria del campionato, il goal nel derby. Ho conosciuto tanti amici che porterò con me nei miei ricordi più belli. Ciao Terni e soprattutto ciao Ternana ci vediamo presto”.

Foto: Instagram personale