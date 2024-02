Parte meglio il Barcellona, poi regna l’equilibrio: parità al Maradona al termine del primo tempo (0-0)

Si chiude in parità la prima frazione di gioco al Maradona: 0-0 tra Napoli e Barcellona. Partono meglio gli uomini di Xavi che impegnano la retroguardia azzurra, soprattutto, con Yamal: prima con un tentativo che sorvola la traversa e, poi, con una tiro potente – ma centrale – che trova la risposta di Meret. Al 21′ il Barça sfiora il vantaggio con Lewandowski dopo il servizio di Cancelo. Ma non è finita. Nel proseguo dell’azione il Barcellona riconquista palla e, questa volta, a provarci è Gundogan con un tiro dalla distanza che trova – ancora una volta – la risposta di Meret che allunga in angolo. La prima occasione per il Napoli arriva il 26′ con il tentativo di testa di Osimhen che sorvola – di molto – la traversa. Ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. Nella parte finale del primo tempo alza il proprio baricentro il Napoli, tenendo il possesso della palla ma senza riuscire a impensierire ter Stegen.

Foto: Twitter Napoli