Parte il mercato degli svincolati. Da Marcelo a Ilicic: tutte le occasioni a costo zero

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa tra grandi colpi, addi a sorpresa e affari mancati. Oltre ai mercati ancora aperti, è partito ufficialmente quello degli svincolati, tutti i giocatori che non sono riusciti a trovare una squadra. Per loro c’è sempre la possibilità di trovare una sistemazione, soprattutto in caso di emergenza da parte di una squadra. Nella lista delle occasioni a costo zero, anche tanti top player che, solamente qualche stagione fa, avrebbero fatto gola a tantissimi.

Su tutti c’è Marcelo che, reduce dalla conclusione della lunga storia d’amore col Real Madrid, è alla ricerca di una nuova sfida. Poi Diego Costa, che ha concluso una breve esperienza all’Atletico Mineiro, e Juan Mata, “scaricato” dal Manchester United. Nella lista anche Denayer, accostato al Torino, e Zagadou. E ancora Karius, Ljajic, Barkley, Serge Aurier.

C’è spazio, infine, anche per Josip Ilicic, Simone Zaza, ma anche Ghoulam, Malcuit e Ceppitelli, che si aggiungono ai vari Perotti, Giovinco, Palacio, Quaresma, Sau e Rossi. Qualcuno di loro troverà squadra nelle prossime settimane, mentre gli altri potrebbero rimanere a guardare in attesa dell’occasione giusta.

Foto: Instagram Marcelo