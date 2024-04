Paro (vice Juric): “Peccato, i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Proveremo a mettere in difficoltà l’Inter”

Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 casalingo contro il Frosinone, partendo dal discorso di Juric a fine partita: “Ha salutato i ragazzi, ci siamo confrontati sulla partita: niente di particolare. Domani la analizzeremo bene e penseremo alla prossima gara. Oggi è stata la partita che ci aspettavamo, fatta di dinamismo, duelli e seconde palle. Soprattutto nel primo tempo non siamo stati abbastanza fluidi, siamo stati meno brillanti nella gestione di alcune situazioni con la palla. Peccato, però i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Ora dobbiamo recuperare bene e pensare all’Inter”.

Sulla porta inviolata: “Quando non fai gol, qualcosa manca sempre. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, arrivandoci con più fluidità. Non era facile, il Frosinone corre tanto e ha messo in difficoltà tante squadre”.

Su Okereke: “Era un momento della partita complicato. Si può fare meglio, ma devo dire che anche nel primo tempo Oke poteva gestire la meglio in alcune situazioni. Tony è entrato in un momento difficile e, in partite difficile, dobbiamo pensare a diverse soluzioni per attaccare la squadra avversaria”.

Su Ilic: “Non è stato solo Ilic, è stata un po’ tutta la squadra. Sono partite che vivono di inerzia: chi vince un contrasto, crea situazioni pericolose. Tutta la squadra poteva gestire la palla in modo più fluido. Lui rientrava e ha avuto un bel banco di prova. La sua condizione andrà migliorando”.

Infine, sulla prossima sfida contro l’Inter: “L’Inter è una grande squadra, noi abbiamo il nostro obiettivo e vedremo che obiettivo avranno. Anche se avranno già vinto lo scudetto, vorranno fare bene e noi cerchemo di metterli in difficoltà. Ora tutte le partite son difficili: sia contro che sta sopra che contro chi sta sotto”.

