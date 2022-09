Paro rammaricato: “Dispiace aver perso all’ultimo, ma con le big o segni o ti puniscono”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter–Torino, il vice di Ivan Juric, ha così analizzato la sconfitta rimediata dai granata a San Siro: “Sicuramente contro queste squadre, quando crei 5-6 situazioni molto pericolose, è meglio se fai gol perché comunque loro hanno giocatori importanti e possono creare la situazione pericolosa, hanno tante armi per farti gol. Credo che stasera i ragazzi abbiano creato cinque-sei situazioni pericolose, sicuramente si meritavano un gol. Dispiace averlo preso alla fine, loro ti fanno pagare qualsiasi disattenzione. Per battere le big quelle occasioni che crei le devi capitalizzare. Rammarico? Diciamo che loro giocavano tanto col portiere, noi avevamo deciso di non andare ad attaccarlo perché comunque sono bravi a trovare triangoli e liberare gli uomini. Credo che quando abbiamo mosso la palla l’abbiamo fatto bene, con personalità, spezzando spesso il loro pressing. Sicuramente abbiamo creato i presupposti per fare gol, poi nel secondo tempo ci sono state un paio di situazioni che dovevamo gestire più velocemente per metterci a posto a livello difensivo. Ci siamo difesi più bassi e abbiamo comunque avuto 2-3 occasioni in ripartenza ottime, purtroppo poi nel finale abbiamo preso questo gol. Per la mole di gioco e di concentrazione difensiva, però, potevamo segnare“.

Foto: Twitter Torino