Paro: “Pareggio meritato. Sanabria? Spero che adesso ne faccia altri otto”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il vice allenatore del Torino, Matteo Paro, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: “Andare sotto contro il Napoli non è semplice, pareggiarla non era facile. Avremmo potuto fare meglio sotto alcuni punti di vista, ma loro sono forti e il pareggio è meritato. Di solito ci capita di prendere delle infilate prima, siamo stati bravi a rimanere bassi e lavorare più dietro. Abbiamo anche avuto delle opportunità importanti”.

Su Sanabria: “Sono contento per lui. Ha avuto tante occasioni che ha sbagliato e invece oggi è entrato e ha fatto gol. Spero ne faccia 8 come lo scorso anno dopo l’Empoli. È un giocatore importante che deve lavorare il più possibile per mantenere uno stato di forma buono”.

Sulla capacità di far giocare male gli avversari: “Difendiamo uno contro uno e rubiamo palla all’avversario per provare a ripartire subito. Non è un complimento ma una caratteristica, bisogna allenarla”.

Foto: Twitter torino