Paro: “L’Inter sarà agguerrita. Sappiamo come affrontarla, ma con le big devi essere perfetto per 95 minuti”

Con l’assenza di Ivan Juric causa polmonite, toccherà ancora a Matteo Paro guidare il Torino nella sfida di domani contro l’Inter. L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Prima di tutto ha parlato del collega: “Juric sta facendo un controllo in questo momento, vediamo. Le cure stanno andando bene, lui sta meglio e vediamo cosa diranno i dottori. In questi giorni sono andato a casa sua con le dovute precauzioni, poi andavo in campo. Può vedere gli allenamenti, chiamare i ragazzi, si lavora un po’ così.. La presenza in campo è un’altra cosa, ma i ragazzi hanno un ottimo spirito e speriamo che torni presto. Se domani potrà esserci? Non lo so… Io la vedo difficile, è decisivo il controllo che sta facendo adesso. È il primo controllo dal giorno prima di Lecce, dovrà sentire dai medici cosa gli diranno. Vedere la partita da casa per lui è una sofferenza: per come la vive e per la voglia che ha di stare vicino alla squadra, non è bello stare a casa. Ora prenderanno una decisione con i dottori”.

Poi sulla partita: “Ci aspetta una gara difficile, arriverà motivata perché deve migliorare la classifica e viene da due sconfitte. Servirà approccio giusto e intenso, altrimenti avremo difficoltà. Sappiamo come affrontarli, ma dobbiamo essere tosti, precisi e non lasciare spazi, rimanendo concentrati perché altrimenti andiamo incontro a brutte prestazioni. Non dobbiamo sbagliare assolutamente l’approccio, l’Inter è una grandissima squadra e sarà agguerrita e molto motivata. Noi abbiamo fatto risultati positivi, sarebbe un peccato entrare in campo scendere in campo pensando di essere migliori di loro perché siamo davanti in classifica. Noi abbiamo le nostre armi, ma per avere una vittoria contro le big devi essere perfetto per 95 minuti. Devi sempre essere al 100%, mi auguro che i ragazzi facciano una bella partita che possa portare a un risultato positivo”.

Infine, su Singo, Schuurs e Miranchuk: “I primi due sono a disposizione, Miranchuk sta procedendo bene e tra la prossima settimana o quello dopo dovrebbe tornare con la squadra”.

Foto: Twitter Torino