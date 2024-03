Paro: “Gara interpretata bene. Buongiorno? Aveva solo dei crampi”

L’allenatore in seconda del Torino Matteo Paro, che oggi, in occasione del match vinto dai granata sul campo dell’Udinese si è seduto in panchina al posto di Ivan Juric, ha commentato così, ai microfoni di DAZN, i tre punti ottenuti ai danni dei friulani:

“Penso che i ragazzi abbiano interpretato bene la gara. Abbiamo letto bene alcune situazioni di gioco che avevamo preparato. Sapevamo che l’Udinese fosse forte fisicamente e dovevamo giocare bene tecnicamente. Ricci e Gineitis hanno fatto un’ottima partita, devono continuare così sicuramente. Buongiorno? Ha accusato solo crampi credo. Vojvoda? Sapevamo che potesse darci qualcosa in più. Ha fatto un grande assist e compiuto delle scelte giuste. Zapata? Lavora molto bene ed è un grande professionista. Il giocatore non lo scopriamo noi. Oggi si è fatto trovare pronto nelle occasioni giuste. Il nostro obiettivo? La squadra deve tentare di vincerle tutte. Ci sono tanti punti a disposizione. Dobbiamo crescere e possiamo ancora migliorare”.

Foto: Twitter Torino