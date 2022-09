Al novero dei giocatori indisponibili in casa Parma va ad aggiungersi anche il difensore greco Vasilios Zagaritis. L’ex terzino del Panathinaikos è risultato infatti positivo al Covid-19. Il giocatore è stato già posto in regime di isolamento, pertanto non sarà disponibile per il match di domenica che vedrà i crociati opposti al Frosinone.

Foto: logo Parma